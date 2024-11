Evan Bros sposa Yamaha con le moto R9. Da Turchia e Indonesia i nuovi piloti

Grandi cambiamenti in casa Evan Bros per il 2025. Infatti ieri è stata annunciata una nuova, ancor più stretta relazione con Yamaha che fornirà alla squadra ravennate le nuovissime R9 nipponiche – oggi e domani test con i nuovi piloti a Cremona – assieme ai due piloti che vestiranno i colori del team bizantino per la prossima stagione. Arriva dalla SuperSport300, classe nella quale si è appena laureato campione del mondo, Aldi Satya Mahendra, indonesiano classe 2006, cresciuto col progetto Yamaha bLU cRU, che lancia giovani piloti da tutto il mondo. E proprio bLU cRU sarà uno dei marchi affiancato a quello di Evan Bros, per il nuovo impegno di Yamaha con la scuderia ravennate. Grande soddisfazione ovviamente per il 18enne nato a Yogyakarta Bantul: "Sono davvero contento – dice lo stesso Aldi Satya Mahendra – di essere stato promosso in SuperSport, con un team di grande livello come Evan Bros. Si tratta di una nuova sfida: dovrò imparare passo dopo passo, cercando al contempo di adattarmi a moto e categoria, per ottenere il prima possibile dei buoni risultati". Per Mahendra il contratto è biennale e, dunque, per due anni avrà la possibilità di mettere alla prova le sue capacità, che non sono poche, al servizio di Evan Bros. Non va dimenticato che nel 2023, al debutto assoluto come wild card a Most, pur in una gara bagnata, vinse davanti a tutti i rivali ben più esperti. Il secondo pilota sarà il turco Can Oncu, nato ad Alanya nel luglio 2003 che viene da una lunga esperienza in Kawasaki.

Già vincitore della Rookies Cup nel 2018, l’anno successivo diventa il più giovane vincitore di un gran premio in Moto3, prima di emigrare nel 2020 nel paddock delle derivate di serie. "Il 2025 per me rappresenta un nuovo inizio – spiega lo stesso pilota – che non vedo l’ora di vivere insieme a Yamaha ed Evan Bros. Sono motivato e desideroso di ottenere grandi risultati, in sella ad una moto nuova e quindi da conoscere". Naturalmente soddisfatto il team principal di Evan Bros, Fabio Evangelista: "Sono molto felice di questo nuovo progetto. Appena Yamaha Motor Europe me lo ha proposto ho accettato con entusiasmo, dato che potremo lavorare con due piloti giovani e veloci. Seguivo Aldi e Can da tempo: Aldi in questo 2024 mi ha sorpreso per la sua mentalità e maturità, mentre Can ha già dimostrato di poter essere protagonista in SuperSport. Ringrazio Yamaha Motor Europe e dunque Paolo Pavesio, Andrea Dosoli e Nicolò Canepa per la fiducia riposta in noi. Siamo molto motivati, relativamente sia alla nuova Yamaha R9 che ai piloti, e le giornate passate a Germo di Lesmo sono stati molto utili in ottica futura. Non vediamo l’ora di iniziare". Ugo Bentivogli