Everton, 42 anni di volley

Quarantadue anni di attività

nella pallavolo e… non sentirli. L’Everton, società cittadina che ha come guida il presidentissimo e super appassionato "Mirro" Bottazzi, si è ritrovata in blocco per gli auguri di Natale, riempiendo la palestra Rinaldini con quasi 200 persone tra atleti, genitori, dirigenti, allenatori e vecchie glorie.

Proprio queste ultime hanno visto la premiazione di Chiara Campani, Elena Ferioli, Carlo Fabris e Carla Arborino, alla presenza del rappresentante della Fondazione dello sport, del preside dell’istituto Kennedy Silvia Guglielmi e dell’Associazione Nondasola. Sempre in settimana si sono giocate due partite per il campionato di Serie D, una maschile e una femminile.

Nel girone B maschile, il posticipo della 11ª giornata ha visto la BRV Almet sconfiggere Cavezzo 3 a 1 (23-25 25-23 25-18 25-20 i parziali), Almet che occupa il sesto posto in classifica.

Nell’anticipo della 11ª femminile del girone A, gran colpo della Vaneton Limpia che vince 3 a 0 (18, 20, 6) in casa della Pol.Coop Parma.

La Limpia è terza ex-aequo ma con una partita in più.

Tutti i campionati riprenderanno nel secondo week-end di gennaio.