Faenza - Unione Nazionale Veterani Sport. Premi per Sintoni,. Donati e Pasolini

Ritrovarsi all’insegna dei valori dello sport come strumento di crescita. E’ il significato dell’annuale assemblea e raduno conviviale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport) Giuseppe Ghetti di Faenza che si è svolta al circolo “I Fiori”. Nell’occasione sono stati consegnati i riconoscimenti ad atleti di diverse generazioni da parte di Francesco Fabbri e Pasquale Di Camillo, presidenti dell’Unvs Faenza e della società ’I Fiori’, dall’assessore allo sport Martina Laghi presenti assieme al delegato Unvs Romagna, Giovanni Salbaroli e al presidente nazionale avancarica Gian Marco Delvò. Il Premio al “veterano dell’anno” è andato a Claudio Sintoni, “socio meritevole 2023”, uno sportivo a 360 gradi. Diplomato in Educazione fisica con 110 e lode, dal 1973 al 2009 (anno della quiescenza) ha insegnato educazione fisica nelle scuole medie di Faenza. Dirigente di lunga e importante carriera in varie discipline sportive, soprattutto nel tennis, è stato tra i fondatori del Golf Club e del Panathlon Club Faenza, di cui è ancora presidente, già premiato dal CONI con la Stella d’Argento al Merito sportivo e dal Comune di Faenza con il riconoscimento “Una vita per lo sport”.

Ad Alessandra Donati, golfista paralimpica è stato attribuito il riconoscimento “atleta dell’anno”. Attualmente fa parte della squadra agonistica paralimpica del Royal Park I Roveri di Torino. E’ presente nel ranking mondiale per golfisti con disabilità WR4GD categoria stableford (6a donna mondiale) e svolge un’attività di promozione del golf, tra i disabili, anche nel ruolo di giornalista, per conto dell’European Disabled Golf Association. Nel 2023 ha conquistato il Titolo Italiano Disabili Stableford. Il Premio “alla giovane promessa dello sport faentino” è andato a Marco Pasolini, 18enne tesserato alla compagnia L’Archibugio di Faenza, campione europeo juniores, pistola avancarica. nel 2022 il premio “all’atleta dell’anno” alla carriera era andato al padre Denis, medaglia di bronzo a squadre nel mondiale MLAIC di avancarica a Pforzheim.