Falco del Duomo domina al Meli

Spettacolare volo vincente di Falco del Duomo all’ippodromo Cesare Meli di Firenze. Nel premio Azienda Agricola degli Dei di trotto (montepremi euro 8.140) grande prestazione di Falco del Duomo, con driver Andrea Farolfi, che domina col tempo di 1.58.3. La corsa era riservata a sette puledri di 3 anni. In partenza sbagliavano Frittelli, Freud dei Greppi e Fotofinish Giovi, mentre Falco del Duomo in 13.8 scattava al comando su Freccia degli Dei, Ngannou e Flamboyant Wf. Il leader si imponeva al record di media chilometrica di 1.13.9, che gli regalava la quarta vittoria in sette uscite. L’alfiere di Rossano Biselli ha preceduto Freccia degli Dei, 1.14.4, con Minnucci, Flamboyant Wf, 1.14.6 con Di Nardo e lo svedese Ngannou, 1.14.6 con Robi Vecchione. Falco del Duomo, che si candida al Gp Etruria, al betting pagava euro 1,76.

F. Que.