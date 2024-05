Falconara si fa ribaltare. Ora sfida da dentro o fuori

TIKITAKA

2

FALCONARA

1

TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, Vanin, Bertè, Bettioli, Cortés, Prenna, De Siena, Xhaxho, Papponetti, Ruggieri, Guidotti, Marcelli. All. Gayardo.

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Praticò, Gregori, Pirro, Pesaresi, Kubaszek, Tomassini. All. Domenichetti.

Arbitri: Pezzuto (Lecce), De Ninno (Varese), Candria (Teramo); crono: Rutolo (Chieti).

Reti: pt 15’28’’ Praticò (F); st 1’53’’ Vanin (T), 17’32’’ De Siena (T).

Note: ammonite Xhaxho (T), Boutimah (F).

Stilcasa Costruzioni Falconara kappao, il primo punto della semifinale scudetto va al TikiTaka Francavilla. È finita 2-1 in terra abruzzese, sabato sera, nonostante una prestazione indomita delle Citizens, avanti con Praticò e poi rimontate nella ripresa da Vanin e De Siena. La cronaca. Una partita decisamente equilibrata in avvio: Duda e Sestari compiono non poche parate, ma per arrivare alla rete del vantaggio bisogna attendere quasi il 16’. Esattamente quando Isa Pereira, in azione solitaria, centra un legno clamoroso. Praticò è in zona e ci mette lo zampino, apponendo l’ennesimo sigillo della sua importante stagione.

Ripresa. Il TikiTaka spinge per cercare il pari e lo trova subito con il talento di Vanin, che capitalizza al meglio una veloce transizione. Poi, dopo occasioni da una parte e dall’altra, il gol finale di De Siena permette alla formazione di Gayardo di aggiudicarsi gara-1 della semifinale. Giovedì sera, nell’arena del PalaBadiali, lo Stilcasa Costruzione Falconara avrà l’occasione di impattare la serie in quella che per le marchigiane è ormai una sfida da dentro o fuori. Il calcio d’inizio è alle 20.30. Si gioca al meglio delle tre gare e, al termine di ciascun incontro, dev’essere sempre decretata una formazione vincitrice. Dunque, laddove i tempi regolamentari terminassero in parità, sono previsti due supplementari e, se non bastassero, anche i tiri di rigore. La squadra di Domenichetti ci proverà con tutte le sue forze: serve solo vincere per continuare a sognare. L’eventuale gara-3 è programmata sempre a Falconara per sabato sera.

Giacomo Giampieri