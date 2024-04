Fedele sul tetto d’Italia. È campione di kickboxing

Il Team Kai Muay sta lavorando all’organizzazione della 20ª edizione del "MDT", il torneo di arti marziali orientali che prenderà il via dopodomani al PalaBuzzi. Ma il presidente Alessandro Bertoglio ha già adesso un motivo in più per festeggiare, visto che un atleta della sua squadra si è da poco laureato campione italiano di kickboxing nella categoria "cadetti". Si tratta del giovanissimo Gabriele Fedele, salito sul gradino più alto del podio al termine dei campionati italiani svoltisi a Jesolo (ai quali hanno ben figurato anche i compagni Gabriele Shehu e Matilde Martorana) capace così di qualificarsi ai mondiali di categoria che si terranno a Budapest il prossimo ottobre. "Una grande soddisfazione: un’emozione mai provata, oltre alla consapevolezza di aver fatto un grande lavoro nei mesi precedenti durante la preparazione – ha commentato il quindicenne pratese - adesso punto a fare bella figura con la Nazionale cadetti e a salire possibilmente sul podio ai prossimi campionati mondiali in Ungheria. Voglio intanto ringraziare i miei compagni e i miei maestri Mazzoni e Bertini". Da segnalare infine la partecipazione di Stilian Shehu al "Fighting Spirit Muay Thai" di Roma, una manifestazione di livello nazionale nella quale non ha affatto sfigurato. Bertoglio ha elogiato i suoi agonisti: "Siamo cresciuti molto dalla scorso settembre. Sono orgoglioso della vittoria di Fedele e della crescita che stanno evidenziando tutti i nostri tesserati", ha concluso.