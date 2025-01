Federazione giochi e sport tradizionali. Casadidio confermato presidente: "Tanti i progetti per crescere»

Enzo Casadidio confermato presidente nazionale della Federazione italiana giochi e sport tradizionali (Figest). All’hotel Cosmoplitan si è svolta l’assemblea elettiva per il quadrienno 2025-28 e Casadidio, originario di Pieve Torina, è stato eletto presidente per il terzo mandato consecutivo. Sarà affiancato da un nuovo consiglio federale composto da Valeriano Vitellozzi (rappresentante tecnici); Giacomo Famiani, Nicole Lafiata (rappresentanti alteti); Claudio Bertanti, Rosa Falletti, Antonella Flamini, Silvia Razzoli, Alessio Passeri, Francesca Terrosi, Marco Zerbini (rappresentanti affiliate); Fortunato Giovannoni (presidente collegio dei revisori).

"Il nuovo consiglio federale – ha affermato Casadidio nella sua relazione – si ritroverà a gestire una realtà che sta diventando sempre più complessa ed interessante, non solo per quanto riguarda l’attività e l’affermazione a livello nazionale, ma anche nell’ambito del panorama internazionale nel quale la Figest è ormai conosciuta e sta dimostrando il suo valore".

Il programma per il nuovo quadriennio tocca vari aspetti: da una collaborazione implementata con gli enti pubblici, scuole di ogni ordine e grado, alla nascita di nuove segreterie periferiche, fino all’obiettivo di rendere effettivo e attivo il settore paralimpico, appena inserito nello statuto. Un capitolo importante riguarda la volontà di riconoscere le varie federazioni internazionali, mentre per quanto riguarda i centri federali, si prevede di concludere gli accordi avviati con FederCusi e stipulare convenzioni per la fattibilità di Centri federali diffusi sulle province di Asti, Padova e Ravenna.

Infine, importanti novità sono attese sul fronte delle affiliazioni e dei tesseramenti: "si prevedono circa 50 affiliazioni già solo nel settore Birilli di Bolzano con circa 1.000 tesserati. Inoltre, si stima una notevole crescita nel Dodgeball (uno sport di squadra nato nel XX secolo come evoluzione agonistica della palla prigioniera) con l’attività giovanile e nelle altre discipline grazie anche alle attività previste nei Centri Federali diffusi. Anche piccole realtà dedite all’antico gioco della trottola stanno manifestando l’interesse a veder riconosciuta ufficialmente la loro disciplina".