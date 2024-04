Ferrara Baseball riparte. Fusione in atto con l’Estense

Con le elezioni del nuovo consiglio direttivo del Ferrara Baseball Softball Club dello scorso 10 aprile, si è concluso l’iter di riunificazione delle due associazioni di baseball del territorio ferrarese. Il movimento del batti e corri ha radici remote, nei primi anni ’70 un gruppo di ragazzi inizia ad allenarsi un po’ ovunque non avendo un campo a disposizione e ospitano le partite sul prato del Motovelodromo. Nel 2013, tra l’entusiasmo travolgente del domenicano Herrera, alcune glorie di quella squadra degli anni ’70 – ’80 (tra tutti Fabio Abetini) e nuovi appassionati, rinasceva dalle ceneri il Ferrara Baseball Softball Club e tra i soci fondatori troviamo molti nomi ancora oggi impegnati a sviluppare questo sport (Edmondo Squarzanti, Marcello Zanardi, Leonardo Fabbri, Fabio Abetini, Giovanni Novi, Pierluigi Tura, Michele Benetti, John Rotondo, Roberto Medeot e Francesco Tura). Il baseball piace e cresce rapidamente, ma nel 2016 avviene la frattura. Da una costola nasce l’Estense Baseball, che porta avanti di fatto l’attività amatoriale degli adulti.

Dal 2016 al 2023 sono comunque anni difficili, entrambe le società non riescono a fare quel salto di crescita per garantirsi un futuro certo. Da un lato il Ferrara coltiva i giovanissimi partecipando anche ai campionati federali e riportando dei risultati, ma di fatto senza uno spazio in cui lanciare i ragazzi una volta cresciuti, dall’altro lato l’Estense che fatica ad avere risorse per gestire i giovani, si concentra per forza di cose sugli adulti ma senza quel necessario vivaio per il ricambio generazionale.

Il 2023 è l’anno del dialogo, e ora lo scioglimento dell’Estense Baseball, con il Ferrara nuovamente rinvigorito da forze nuove. "Sono davvero felice di questo passo – le prime parole di Francesco Tura, neo eletto presidente del Ferrara Baseball e già presidente dell’Estense –. Ora lavoriamo tutti insieme per ridare linfa al nostro sport nella città di Ferrara".