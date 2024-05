Ferrara Boxe protagonista nelle finali a Roseto. Baruchello è tricolore. Show del team di Croce

Un oro, un argento e un bronzo. Ai campionati italiani giovanili femminili Ferrara Boxe sale su tutti i gradini del podio, confermandosi società capace di eccellere in tutti i settori della nobile arte. Ma andiamo con ordine, perché quello che è accaduto a Roseto degli Abruzzi merita davvero di essere raccontato. Sotto i riflettori finisce innanzitutto Emma Baruchello, che a 16 anni è la nuova campionessa italiana della categoria Youth 63 kg. L’allieva di Roberto Croce supera ai quarti di finale la quotata abruzzese Elena Ciccuoli, poi in semifinale si sbarazza della toscana Arianna Sardi e in finale compie un capolavoro contro la stella campana Khadisa Jaafari. Un incontro studiato alla perfezione assieme al maestro Croce, con l’utilizzo del jab che si rivela determinante ai fini del successo. E adesso per Baruchello è lecito aspettarsi una chiamata nella Nazionale femminile di categoria. La 17enne Haidi Mema (Youth, 66 kg) invece si arrende soltanto in finale di fronte alla fortissima campana Annamaria Del Giorno che un mese fa in Croazia aveva conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei Youth. Dopo la vittoria contro la siciliana Jolanda Carlino l’atleta di Ferrara Boxe subisce due conteggi alla prima ripresa, festeggiando comunque un secondo posto di prestigio. Medaglia di bronzo invece per la 17enne Marta Dalla Ca (Youth, 75 kg), che nonostante la poca esperienza combatte alla pari con la campana Silvana Ferro in semifinale. Anzi, l’incontro termina proprio in parità, però nei tornei per regolamento in questi casi si procede alla revisione del verdetto e la vittoria viene assegnata alla sua avversaria. Nulla da fare invece per la quarta portacolori di Ferrara Boxe, la giovanissima Ludovica Ferrari (Schoolgirl, 54 kg) che paga anche un sorteggio sfortunato che la mette subito di fronte a Sofia Santonastaso delle Fiamme Oro che poi vince in scioltezza il titolo italiano. Intanto, dal 29 maggio al 2 giugno a Roccaforte Mondovì (provincia di Cuneo) si svolgeranno i campionati italiani Under 22, e Ferrara Boxe parteciperà con tre atleti: Emanuele Molaro (63,5 kg), Simone Grotti (60 kg) ed Elettra Mormando (54 kg).

Stefano Manfredini