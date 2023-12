Ferrara Hockey cade in finale di Coppa Italia

Una Coppa Italia amara per il Ferrara Hockey, che compie l’impresa contro Forlì all’over time, ma poi cede in finale contro Empoli. Nella giornata di ieri a Ferrara si è disputata la prima fase della coppa Italia di serie C, suddivisa in 8 gironi da 4 squadre. Nel girone che si è giocato al pala Burani prima gara tra il Ferrara Hockey contro Libertas Hockey Forlì, vittoria finale degli estensi con il risultato di 3 a 2 ai tempi supplementari. Un ritmo sostenuto e intenso per tutta la partita e un portiere ferrarese decisivo in alcune respinte del disco, impendendo la rete. Alla fine i protagonisti sono stati Raffaele Zabbari, autore di una doppietta, e Jacopo Fabbri, che regalano la finale alla propria squadra. Nell’altra sfida vittoria dell’Empoli contro Bomporto con lo stesso risultato di 3 a 2. Le due vincenti Ferrara e Empoli, quindi, si sono successivamente affrontate in finale, per giocarsi il posto che permette il passaggio nel turno successivo di coppa Italia serie C. Una partita, però, che ha viso un dominio nel primo tempo della formazione toscana, per il 4-2 finale.

m. t.