Ferrara Marathon si ferma: "Una decisione sofferta"

Si ferma la Ferrara Marathon. Una notizia che è giunta nel pomeriggio di martedì, direttamente con una nota ufficiale da parte degli organizzatori, ovvero, l’Atletica Corriferrara presieduta da Massimo Corà. Si tratta di una decisione ‘sofferta’ come spiegato dallo stesso comunicato pubblicato sulla pagina social della Ferrara Marathon, in cui di fatto formalmente saluta l’appuntamento podistico competitiva più atteso dell’anno per la città di Ferrara. Nella nota diffusa dagli organizzatori chiaro lo sconforto: "È con grande dispiacere che annunciamo che quest’anno non si terrà la Ferrara Marathon. Nonostante la disponibilità e il sostegno costante dell’amministrazione locale, le varie problematiche accumulatisi nel corso degli anni ci hanno portato alla dolorosa decisione di dedicarci al nostro gruppo sportivo, che merita e necessita più tempo. Ci scusiamo con tutti gli appassionati di running e con i partecipanti che avevano già espresso il loro interesse a partecipare alla gara". La Ferrara Marathon negli anni ha sempre saputo richiamare migliaia di podisti provenienti da più parti d’Italia. Una gara che storicamente ha visto al centro la gara ‘regina’ come la maratona e mezza maratona, poi negli ultimi anni divenuta 30 km e mezza maratona, oltre alla ludico motoria sulla distanza dei 10 km. Il grande lavoro profuso degli organizzatori ha fatto si che l’evento fosse di grande richiamo ed inserito anche nel calendario nazionale Fidal delle maratone e mezze maratone. E ora questa doccia ghiacciata.

Mario Tosatti