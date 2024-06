Ferrarameeting, numeri da record. Oltre 500 atleti e tribune gremite

Mancano pochi minuti a mezzanotte quando l’ultimo atleta dei 5.000 m. taglia il traguardo e di fatto chiude la 28° edizione di Ferrarameeting iniziata con il primo sparo dello starter poco dopo le 19.00. L’edizione 2024 della storica manifestazione di atletica su pista organizzata da Atletica Estense ha portato numeri da record, con 520 atleti classificati e un pubblico che ha gremito tribuna e parterre del Campo Scuola G. Lenzi fino all’ultima gara. Già notevoli i risultati nelle gare giovanili dove Annamaria Cirelli (Atl. Bondeno) si aggiudica i 60 m. in 8”35 tra le U14, di valore come il 10”58 di Martina Bettoni (Atl. Riccardi Milano) negli 80 m. e il 2’41” nei 1.000 m. del riminese Ernesto Grossi. Sempre sul podio o a ridosso di esso sono i molti atleti ed atlete delle principali formazioni della nostra provincia. Elettrizzanti i 100 metri al femminile con Alice Melotti (Atletica Estense) che sfoga la rabbia di una stagione ancora incerta e vince in un ottimo 12”19 trascinando la forlivese Alice Cecchin e la compagna di squadra Vicky Ferrari vicino ai loro limiti. Una menzione particolare per le due ferraresi Melotti e Ferrari, che con Carolina Poli e Giulia Marchetti a Brescia nel Challange nazionale hanno demolito il primato provinciale della 4x100 correndo in 47”64 sfiorando l’accesso ai Campionati Italiani Assoluti. Senza protagonisti ferraresi il salto in alto maschile ma grande sfida tra Andrea Magnano (Milone Siracusa) e Marco Vendrame (Fratellanza Modena) appaiati alla fine a 2,04 metri. Grandi duelli nei frequentatissimi 800 metri, nella serie migliore dieci atleti sotto i 2’00” con Marco Torresin (Cus Ferrara) che cede la vittoria al fotofinish al modenese Cesare Tagliani. “Tiratissimo” dal primo metro il 5.000 femminile, con Caterina Mangolini (Atletica Estense) che rimane attaccata il possibile al trio di testa salvo staccarsi poco dopo la metà gara, sarà quarta con 17’51” il suo migliore tempo 2024, la vittoria è per Giulia Vettor (Cus Parma) in 17’11” che lascia le altre alla campana dell’ultimo giro.