Ferraresi in trasferta. In Francia un ottavo posto

Dal 15 al 17 marzo si è tenuta a Plateau d’Hauteville (Francia) la European Silver Cup. La competizione vedeva 12 squadre partecipanti, provenienti da Francia, Germania, Italia, Svizzera, Regno Unito e rappresenta la seconda coppa europea che si svolge annualmente tra le migliori squadre europee.

Prime due partite per i Ferrara Caplaz venerdì 15, con le espertissime compagini La Chaux-de-Fonds Beehives e Saronno Castor, con i due match che hanno avuto svolgimento ed esito molto simile: gli avversari fanno valere la propria esperienza, prendono il largo fin dai primi minuti e conducono senza problemi fino alla sirena finale. Il risultato delle due partite e rispettivamente di 75 a 42, 61 a 33.

Ben 3 le partite disputate sabato 16. Primo impegno giornaliero con i Portsmouth Stars: gli inglesi riescono nel corso del secondo periodo a prendere un po’ di distacco, gli avversari che sfruttano la propria esperienza per restare al comando e vincere con il punteggio di 57 a 52. Il secondo appuntamento di giornata è con i TSV Zorneding: come nella partita precedente, gli avversari riescono a prendere il largo nel corso del secondo tempo, nonostante questo i Caplaz riescono a compiere un’incredibile rimonta e alla fine sarà 48 a 48. Ultima partita di giornata con i Pont-de-Vaux Fauçons: i ferraresi partono molto forte, riuscendo a staccare gli avversari fino a sfiorare la doppia cifra di vantaggio. Nel corso del terzo tempo spazio per sperimentare formazione e schemi nuovi, con qualche brivido per il 51 a 49. Con i risultati rimediati nel girone, i Ferrara Caplaz si classificano al quarto posto, andando così a concorrere per i posti dal quinto all’ottavo all’interno del torneo. Semifinale per il quinto posto con i Nyon Lakers, che hanno la meglio con il punteggio di 49 a 47. Nell’ultimo impegno della competizione, la finale per il settimo posto, i Caplaz affrontano i Lions Lennep: punteggio finale di 60 a 49 per i tedeschi. Prossimo appuntamento il 14 aprile per l’ottava giornata del Campionato di Serie B.