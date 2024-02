Ferrari, che salto: in America fa 6 metri e 19 . Master: Badji e Venturi sono d’oro

Ancora atletica indoor, tra giovani… e più esperti. Il risultato di Sandra Milena Ferrari (foto) che ha appena compiuto 21 anni, arriva dagli Stati Uniti. La lunghista (Fratellanza Modena, ma di scuola Atletica Reggio), è seconda con tanto di personale. Il suo 6,19 sarebbe ovviamente record provinciale (ma la Ferrari va nelle statistiche modenesi) e sarebbe la misura che avrebbe dato a Sandra il titolo di campionessa italiana indoor categoria promesse, visto che il titolo tricolore è stato vinto da Arianna Battistello con 6,18. Poi la Ferrari, che è negli Usa per motivi di studio e non è da escludere che torni in Italia per i tricolori all’aperto, vince i 60 ostacoli in 8’’44. Tra i master, invece, ad Ancona Bokar Badji vince il titolo italiano sui 200 SM35 in 22’’44, lasciando il secondo a 53/100. Tarcisio Venturi fa strage nei lanci SM70 e vince l’oro nel peso con metri 12,09, martello con 34,13 e martello con maniglie con 14,25. Francesca Vacondio è d’argento nel pentathlon con 2030 punti.