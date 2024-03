Festa a San Rossore. Torna il "Palio dei Comuni"

La decima edizione del Palio dei Comuni della provincia di Pisa è l’evento che caratterizza l’odierno convegno di corse al galoppo a San Rossore. Accederanno alla finale (che si disputerà come penultime corsa del pomeriggio) cinque cavalli della prima batteria, sette della seconda così da avere un numero complessivo nella poule decisiva, quella collegata alla penultima corsa che vedrà al via 12 cavalli. Se il Palio dei Comuni porterà tifo e partecipazione delle varie comunità impegnate, sotto il profilo tecnico al centro del programma è il premio "Avis – Memorial Alessia Franchini" (il nome della nota giornalista scomparsa in giovane età è stato abbinato anche quest’anno a una benemerita associazione come AVIS). La corsa è una condizionata riservata alle femmine di 4 anni e oltre sulla distanza dei 1900 metri e prelude a un possibile match fra White Lips e Happiness Therapy. Ancora femmine, ma in questo caso di 3 anni, saranno impegnate in maiden sul doppio chilometro nel premio "Grassini Impianti", uno dei nuovi sponsor che hanno scelto l’ippodromo di San Rossore come veicolo di promozione aziendale.

In questa corsa, abbinata come prima batteria del Palio dei Comuni, Cinini potrebbe mettere tutti d’accordo ma ci saranno altre coetanee in pista a darle la caccia. I cavalli di 3 anni avranno a disposizione anche un handicap sui 1500 metri, il premio “Angelo Bronzino”, e sarà questa la seconda prova valida per il Palio, con i primi sette cavalli classificati che daranno ai sette comuni abbinati il diritto di partecipare alla finale. Vintage Flag e Animous Guest potrebbero essere fra i protagonisti. Il premio "Lions Club Pisa Certosa", metri 1500, è una corsa tradizionale nel calendario di San Rossore; questa corsa fungerà anche da finale del 10° Palio dei Comuni della Provincia di Pisa. Essere abbinati a Tockins, Breguet Man o Celtico Arcano potrebbe propiziare al Comune che farà questa scelta la conquista del Palio, ma sarà veramente così? Di particolare significato, infine, la corsa riservata ai gentlemen riders e alle amazzoni sulla distanza dei 1500 metri che è dedicata a Vittorio Bedini che fu un grande appassionato e una figura caratteristica dell’ippica pisana negli anni del dopoguerra. Ancora Drago ha classe ha peso oneroso, Wassim ha classe ma poco forma, Say You Do è sempre insidioso. Sette corse in programma, si inizia alle 14,30; questi i nostri favoriti. I corsa-Ancora Drago, Wassim, Say Yoy D; II-Sopran Drusilla, Global Myth; III-White Lips, Happiness Therapy; IV-Cicini, Petronilla, Luna Klimt; V-Vintage Flag, Anymous Guest, Nora; VI- Tockins, Celtico Arcano, Breguet Man; VII- Eternit, Espu, Elighe.