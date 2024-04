Festa La StraBologna adesso si fa in tre

La StraBologna? Fa per tre, come tradizione. E farà per tre almeno per 13mila persone. Tante sono quelle che si sono iscritte fino a questo momento. Anche per l’edizione numero 43 di StraBologna, in programma il 12 maggio, gli organizzatori dell’Uisp hanno pensato a tre percorsi differenti. Stesso luogo sia di partenza (via Rizzoli, angolo via Indipendenza), stesso posto di arrivo: Piazza Maggiore. In mezzo vie differenti: per mettere insieme 5 chilometri nel percorso mini, 7,5 per quello medio e 10 per quello maxi.

L’inizio è uguale per tutti: via Rizzoli, davanti al palco delle autorità, poi via Indipendenza fino all’incrocio con via Irnerio. Da lì fino a Piazza di Porta San Donato: si gira a destra, in fondo, per imboccare via Zamboni ed entrare nella cittadella universitaria.

Poi via Belle Arti, via delle Moline con un’altra curva per via Piella, la ‘piccola Venezia’. Ancora via Marsala, via Petroni, via Aldrovandi e il primo vero bivio: il percorso mini prosegue per via Guerrazzi e Santo Stefano. Gli altri due, invece, imboccano Strada Maggiore, via Fondazza e di nuovo via Santo Stefano dove le tre prove si ricongiungono. E ancora via Farini, via dell’Archiginnasio e, chi sceglie la cinque chilometri, stop in Piazza Maggiore. Gli altri proseguono su via Barberia e Piazza Malpighi. Qui, altro bivio: per chi sceglie il percorso medio ecco via Ugo Bassi per rientrare poi in Piazza Maggiore. Chi opta per la dieci chilometri, invece, devia per Piazza San Francesco, sbuca in via del Pratello e prosegue le proprie fatiche lungo San Rocco, Piazza Azzarita, via Calori, via del Rondone per entrare nel Parco 11 Settembre e uscire dal cancello che si affaccia su via Riva Reno. Ancora via Marconi, a sinistra per Ugo Bassi e poi l’arrivo.

Arrivo che sarà segnalato dall’arco gonfiabile Uisp in prossimità del quale sarà poi allestito il palco per le premiazioni. Premiazioni che, per una non competitiva, riguarderanno i gruppio più numerosi e gli istituti che hanno preso parte alla StraBologna Scuole-17° Grand Prix Emil Banca.

Due punti ristoro, uno in Strada Maggiore, angolo via Fondazza, e un altro in Piazza Maggiore. Si parte alle 10,30 e ci sarà la possibilità di iscriversi fino a un minuto prima della prova (pettorale, voucher e altri omaggi a 18 euro).