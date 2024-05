Festa del Podista al Poggetto, le foto della corsa

Prato, 1 maggio 2024 – La 30ª edizione della Festa del Podista si è aperta con una novità che ha suscitato grande interesse e attesa: la Podistica Pratese ha deciso di traslocare la propria sede sociale dal suggestivo paesaggio di Seano a una nuova location altrettanto affascinante, il Poggetto di Poggio a Caiano. Questo cambio di cornice ha portato una ventata di freschezza e novità a una manifestazione che celebra da tre decenni la passione per la corsa e lo spirito di comunità degli appassionati di podismo.

La gara, ideata 30 anni fa da Raffaele Moccia nella sua prima sede a Tavola di Prato, ha preso il via con entusiasmo e determinazione, attirando podisti provenienti da ogni angolo della regione. Lungo il percorso, che ha ricevuto lodi unanime per la sua bellezza e la qualità dell'assistenza fornita, i partecipanti hanno potuto apprezzare non solo la sfida sportiva, ma anche la meraviglia dei paesaggi toscani che li circondavano. Ma la festa non si è esaurita con il taglio del traguardo: l'abbondante ristoro organizzato a fine gara ha dato il via a una celebrazione che ha coinvolto tutti i presenti. Oltre a ricaricare le energie con deliziosi sapori locali, i podisti hanno potuto continuare la loro festa partecipando al pranzo sociale, un momento di convivialità e condivisione che ha reso ancora più speciale questa giornata dedicata alla corsa e all'amicizia.

La decisione di trasferire la sede della festa in una nuova location è stata accolta con entusiasmo da tutti i partecipanti, confermando il successo e la vitalità di questa manifestazione che, dopo tre decenni, continua a essere un punto di riferimento per gli amanti del podismo in Toscana. Un plauso alla Podistica Pratese per aver reso possibile questo straordinario evento e per aver reso ancora una volta omaggio alla passione e alla solidarietà che animano la comunità podistica locale.