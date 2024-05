Fight Club brilla alla Martial Cup. Rossi al debutto

Gli atleti del Fight Club La Spezia, sotto la guida dei maestri Giuliano Cerasoli e Gianni Pintus, sono stati protagonisti in Toscana nel palazzetto dello sport di Cascina, dove si è svolto "Martial & Fight Cup", manifestazione di Kickboxing e Thai organizzata dal Team Scorpio Fighters di Pisa. Sconfitta per Leandro Tosi, 16 anni, 70 kg che nella k1 non riesce ad esprimersi sui suoi livelli e lascia il match all’avversario molto esperto che sarà premiato come miglior fighter di K1. L’esordiente Tommaso Rossi -55 kg cadetti, dopo un ottimo avvio, soffre il ritorno e l’aggressività dell’avversario più esperto che vince il match di kickboxing e viene anch’egli premiato come miglior fighter della kickboxing. Nei -70 kg Plinio Mioso impatta con un avversario aggressivo al termine di un match molto combattuto. Vittoria con verdetto unanime nel k1 -75 kg per Francesco Perillo che fa un ottimo match votato all’attacco con ottime combinazioni di braccia e gambe. Successo nei -85 Kg per Riccardo Righetti che mette a segno 3 high kick oltre ad altri colpi di braccia e gambe portati a segno. Chiude con una sconfitta Rebecca Maini, 15 anni nei -55kg contro un’avversaria più pesante e più esperta, ma nonostante il ko viene premiata come migliore fighter donna per il match molto duro ma tenuto e gestito con ottima padronanza dei mezzi. Soddisfazione per il team spezzino che continua a sfornare giovani atleti talentuosi registrando il 13° esordio stagionale tra kickboxing e Muay Thai.

Fabio Bernardini