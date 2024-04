Final Eight di Eurocup 1. In campo la Santo Stefano

Importante appuntamento per la Santo Stefano Kos Group: da domani a domenica Giulianova ed Alba Adriatica ospiteranno la Final Eight di Eurocup1 di basket in carrozzina, il trofeo continentale vinto lo scorso anno dalla squadra portopotentina. In Abruzzo saranno in gara due gironi con quattro squadre ciascuno: il girone A comprende la Deco Amicacci Giulianova, gli spagnoli della Bsr Ace Gran Canaria, gli austriaci della Interwetten Sitting Bulls, i tedeschi della Rhine River Rhinos Wiesbaden; nel girone B si confronteranno la Santo Stefano Kos Group, i tedeschi del Colonia, gli spagnoli del Bilbao ed i turchi del Fenerbahce. La prima partita dei ragazzi di coach Roberto Ceriscioli avrà luogo domani alle 15.45: di fronte avranno il Bilbao, la squadra superata dodici mesi fa in finale di Eurocup1 dal team di Porto Potenza. Allora il risultato conclusivo è stato di 69-53 per capitan Bedzeti e compagni, un successo netto e meritato che ha assegnato ai marchigiani il prestigioso titolo europeo. Adesso Bilbao si presenta con un organico ancora più competitivo che comprende anche Patrick Anderson, il giocatore canadese considerato il più forte in assoluto. Il secondo impegno per la Santo Stefano Kos Group ci sarà, sempre domani, alle 20.15: avversario di turno il Colonia, compagine tra le migliori della Germania. La terza gara sarà con i turchi del Fenerbahce dopodomani alle 11.45: si tratta di un team di buon livello, secondo nel suo Paese solo al Galatasaray. Coach Ceriscioli presenta così il torneo abruzzese: "Le Final Eight di Eurocup1 saranno per noi un impegnativo banco di prova. In questa competizione gli avversari sono forti, batterli richiederà prestazioni di grande livello. Noi faremo del nostro meglio per difendere questa coppa: siamo consapevoli della forza altrui ma anche della nostra". Al termine delle gare nei due gironi, avranno luogo gli incroci tra i due raggruppamenti, con le sfide che sanciranno la compagine che si aggiudicherà l’alloro europeo.