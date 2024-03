Finale Campionato Italiano Amazzoni e Gentlemen ad Arcoveggio, sport, agonismo e passione in pista

Arcoveggio in festa oggi per le due prove conclusive della Finale del Campionato Italiano Amazzoni e Gentlemen, pomeriggio che coniugherà sport, agonismo, tecnica e passione alle numerose iniziative collaterali che animeranno il parterre dell’ippodromo bolognese.

Dopo le due prove introduttive che si sono disputate ieri, all’ippodromo Breda di Padova, i gentlemen, in rappresentanza dei rispettivi Club Regionali, oggi saranno a Bologna per inseguire una vittoria che oltre all’ambito titolo nazionale darà diritto a rappresentare il tricolore nel week end dell’Amérique, in programma a fine gennaio 2025 all’ippodromo Parigino di Vincennes. Dalla prima delle due sfide, terza del palinsesto, parte la disamina tecnica, con Luigi Migliaccio e Vamos Op in possibile fuga nei confronti di Antonio Vitiello e di Allocco Jet. Chance rilevanti anche per Fabio Marchino e Blackfire Horse. La seconda e decisiva manche della kermesse, programmata come quinta corsa, vedrà invece il possibile match tra Matteo Zaccherini e Vito Punzi, in gara rispettivamente con Castore Lux e Donatello. Mentre dalle retrovie cercheranno una difficile, quanto possibile rimonta, Duchessa La Torre e Dylan Kris, in gara con Stefano Baldi e Alessandro Devidè.

Nel corso del pomeriggio gemellaggio tra ippica e ciclismo con la presentazione dei libri "1953-2023. Il mondiale ha settant’anni. Fausto Coppi campione del mondo" e "Ciclocross tricolore. La storia dei campionati italiani. Volare sul fango". Il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto alla "Casa dei Risvegli Luca De Nigris".