Finale di stagione. Hockey Prato, vittoria e sorrisi

Bel finale di stagione in serie A2 per l’Hockey Prato che chiude il campionato con la vittoria per 7-3 con il Sarzana, festeggiando con i ragazzini delle giovanili al PalaRogai il sesto posto finale. La formazione ligure si giocava le ultime chance salvezza ma ha dovuto arrendersi a un Prato superiore che ha giocato sportivamente la partita come sempre con il tecnico Bernardini che ha fatto ruotare tutti gli effettivi, con il ritorno in pista negli ultimi minuti per Tommaso Bianchi, veterano del gruppo e che in questa stagione è stato lo stretto collaboratore di Bernardini. Gli ospiti si portano in vantaggio dopo cinque minuti con Tognacca che trova il pertugio tra palo e portiere. La doppietta di Santoro nel giro di un minuto al 17’ ribalta il punteggio. Nel finale di tempo un’azione personale di Barbani manda il Prato all’intervallo sul 3-1. Nella ripresa ancora Santoro realizza la tripletta personale. I liguri accorciano le distanze con Pistelli e si buttano in avanti. Ma Prato riesce a reagiare e tenere, fino all’allungo per il 7-3 finale.