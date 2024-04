Finale scudetto. Milano Quanta, splendida rimonta in gara 1 con Asiago

Casa dolce casa. Il Milano Quanta si è dimostrato ancora una volta imbattibile in questa stagione tra le mura amiche, mettendo a segno una splendida rimonta da 0-2 a 4-2 contro gli Asiago Vipers nella gara-1 della finale di Serie A. I veneti, come accaduto anche nell’ultima sfida in Regular Season, si sono presentati al Quanta Village con un piglio più deciso rispetto ai padroni di casa e dopo soli tre minuti sono passati in vantaggio con Baù. Milano dal suo canto invece ha fatto tanta fatica ad entrare in partita concedendo spazi eccessivi e al 6’ di gioco Asiago ha trovato il raddoppio con Rossetto. A quel punto coach Tessari è stato costretto a chiamare un prematuro ma fondamentale time-out per provare a schiarire le idee confuse dei propri giocatori. E infatti al rientro in campo il Quanta ha cambiato marcia e ha accorciato subito le distanze con bomber Bellini, arrivato a 30 sigilli stagionali e sempre più leader della classifica marcatori.

Da quel momento il match ha cambiato completamente faccia con Milano sempre più arrembante e Asiago costretta ad aggrapparsi ai numerosi miracoli - su Bernad, Bellini e Lettera - del portiere Stevan, che ha tenuto i suoi in vantaggio fino all’intervallo. Nel secondo tempo il copione non è cambiato e dopo la traversa di Strada il Quanta ha trovato il pareggio con Bernad, sempre più decisivo in questo finale di stagione. Nel finale Milano, ormai padrona del gioco, ha sfruttato al meglio i due minuti di superiorità numerica causata dal fallo del "veneto" Campulla e ha piazzato un uno-due decisivo con Ferrari e Lettera (entrambi sono saliti a 25 gol in campionato). Una vittoria pesantissima per i milanesi, considerando anche l’avvio di partita a dir poco negativo, che mantengono così il fattore campo e possono provare a gestire il piccolo vantaggio accumulato sulla strada dello Scudetto.

Domani sera, alle 20.30, le due squadre torneranno in campo nella palestra di Via Cinque ad Asiago per gara-2: un’ulteriore vittoria porterebbe il Quanta al primo di tre match point per il titolo. I Vipers per pareggiare la serie invece dovranno sperare soprattutto in una prova migliore di Dal Sasso, vice capocannoniere del torneo ma molto sottotono in gara-1.

Alessandro Stella