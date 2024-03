"Finali Coppe Italia Hockey: Matera in corsa per il tris, sfida decisiva al Palaforte di Vittoria Apuana"

Seconda, decisiva giornata per le finali delle coppe Italia 2023/24 di hockey al Palaforte di Vittoria Apuana con la disputa delle quattro finali. Si comincia alle 11 con Trissino-Mirandola che mette in palio il trofeo di serie B. Alle 15 sarà la volta di Matera-Cgc Viareggio per la coppa di serie A2; alle 18 Matera-Valdagno assegnerà la coppa Italia femminile e alle 21 conclusione con Forte-Follonica che consegnerà alla squadra vincente il trofeo di serie A1. I detentori sono Pumas Viareggio (B), Breganze (A2), Roller Matera (femminile) e Trissino (A1). Il trofeo femminile ripropone la stessa finale di un anno fa fra le dominatrici indiscusse delle ultime stagioni dell’hockey femminile nazionali. Le materane, ancora in corsa nella Champions in rosa, cercano di ripetere l’exploit della scorsa stagione in cui hanno conquistato, sempre ai danni delle venete tutti e tre i trofei nazionali.