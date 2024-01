Finali scudetto a Prato: l’Hockey Bondeno insegue un sogno

Partirà oggi uno dei weekend più importanti per l’HC Bondeno di Mister Pritoni. Dalle 14 inizieranno infatti gli incontri che decideranno le sorti dell’intero campionato Elite Indoor 2023/24 maschile e femminile. L’HC Bondeno scenderà in campo, per la semifinale che vale la partecipazione alla finale scudetto, alle 19 del sabato, ed incrocerà i bastoni contro i forti piemontesi dell’HC Bra. La vincente dell’incontro sfiderà, alle 13.15 di domenica, la vincente dalla semifinale HP Valchisone-SH Bonomi per lo scudetto Indoor. In campo scenderanno dunque, per giocarsi lo scudetto, le stesse quattro squadre della stagione precedente, ma con abbinamenti diversi, dovuti al diverso posizionamento in classifica nella regular season.

Queste le parole di Pritoni a poche ore dalla partenza per Prato: "La squadra si sta allenando con attenzione e concentrazione, il nostro obbiettivo primario è difendere lo scudetto, considerando, comunque, che stiamo giocando la nostra seconda stagione nella massima serie. Dobbiamo rispettare l’HC Bra, che negli ultimi anni ha vinto tantissimo, ma non dobbiamo essere timorosi. I ragazzi devono fare la loro partita, mettere massima attenzione e restare in partita dal primo all’ultimo minuto. E devono divertirsi, che è la cosa principale. Solo divertendosi possono dare il meglio".

I convocati per il weekend: Nizzi, Calzolari S., Calzolari A., Bergamini Al., Bergamini An., Succi, Muzzioli, Tartari, Merighi, Consoli, Valencia e Hussain.

Questo il programma degli incontri previsti al Pala Kobilica EstraForum di Prato:

oggi ore 14 Finale 5°/6° posto M CUS Pisa-HT Bologna

oggi ore 15.15 Semifinale F HP Milano- CUS Padova

oggi ore 16.30 Semifinale M HP Valchisone-SH Bonomi

oggi ore 17.45 Semifinale F Torino Universitaria-Asd HF Lorenzoni

oggi ore 19 Semifinale M HC Bra-HC Bondeno

domani ore 9.30 Finale 3°/4° posto femminile

domani ore 10.45 Finale 3°/4° posto maschile

domani ore 12 Finale 5°/6° posto F HC Riva-CUS Pisa

domani ore 13.15 Finale Scudetto Maschile

domani ore 14.15 Finale Scudetto Femminile