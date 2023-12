Firenze-Fiesole-Firenze, foto e classifica della corsa di Natale

Firenze, 10 dicembre 2023 – Grande partecipazione alla storica gara podistica Firenze-Fiesole-Firenze, che si snoda dallo Stadio del Baseball a Firenze, Campo di Marte, fino a Fiesole per ridiscendere da Vincigliata. Questa classicissima di Natale è stata leggermente anticipata rispetto alla data in cui solito era solita andare in scena per evitare la concomitanza con dei limitrofi eventi calcistici delle settimane successive.

LA CLASSIFICA

Organizzazione sotto l'egida della Aics e della società Social Runner di Firenze. Sono stati oltre 700 i podisti che si sono avventurati sui tornanti verso Fiesole e a detta di tutti una volta raggiunto il punto più alto si è aperto uno splendido scenario baciato dal sole con la città che sonnecchiava in una morbida coltre di nebbia. La Società pratese dei 29 Martiri di Figline si conferma al primo posto per il secondo anno consecutivo per numero di partecipanti. Servizio fotografico a cura dell'ETS Regalami un sorriso indicizzato per le ricerca attraverso il numero del pettorale.