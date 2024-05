Flag Football. Domenica esaltante per Aquile e Fenici

Anche la domenica di flag ha regalato soddisfazioni alle Aquile dopo la spettacolare vittoria di sabato sera della formazione tackle a Modena; infatti la formazione femminile delle Fenici ha ottenuto l’enp plien nel bowl di Reggio Emilia con 3 vittorie mentre la formazione senior delle Aquile pur ottenendo un solo successo su 3 partite disputate ha dato vita a incontri avvincenti e combattuti decisi solo nei seocndi finali. Le Fenici in quel di Reggio Emilia guidate da coach Medini e Orlandi hanno esordito battendo le Dolphins Ancona per 20 a 6 per poi scender ein campo contro le Hogs Reggio Emilia dando vita ad una bella rimonta dopo essere rimaste sotto nel punteggio, imponendosi nel finale per 25 a 13. Nell’ultima partita della giornata ancora contro le Dolphins vittoria netta per 38 a 6, a suggello di una giornata in cui la squadra ha girato molto bene. Il bowl era stato preparato con cura dal coaching staff, con le estensi che si sono mostrate solide e concrete sia in attacco che in difesa. Da menzionare una grande prestazione di Berra impiegata sia in attacco che in difesa, della quarterback Rainieri e di Riccardi nel ruolo di blitzer a portare grande pressione alle avversarie.

Bella e sfortunata la formazione senior delle Aquile allenata da coach Golfieri, che a Ferrara inizia bene la giornata imponendosi sui Wildcats Cremona per 37 a 12 con un’ottima prestazione di Bindini e Buriani, per poi affrontare i Leoni Basiliano in un avvincente testa a testa con i friulani che si impongono solo nel finale per 26 a 20. Anche il successivo incontro con gli esperti Lions Bergamo diventa una partita avvincente, con le due squadre che si alternano al comando per tutto l’incontro finché i Lions hanno la meglio nel finale vincendo per 34 a 32. L’ultima partita della giornata è stata la più spettacolare e vede le Aquile affrontare i Titans Forlì. Squadre sul 26-26 a 30 secondi dalla fine, palla in mano ai Titans che però al primo passaggio vengono intercettati da Motta. Ll’ovale viene ricevuto da Buriani su lancio di Tommaselli a suggellare la vittoria per 33 a 26 che chiude la giornata.