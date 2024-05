Flag Football. Raduni azzurri per i giovani Duchi

Weekend di nazionali per i Duchi, con le rappresentative azzurre di flag under 17 e under 15 che si sono radunate a Varese per un primo stage di valutazione da parte dei rispettivi staff tecnici, con oltre 200 atleti complessivamente invitati all’evento.

Per quanto riguarda l’under 17, i Duchi saranno presenti con Marco D’Orazio, promettente atleta con già una discreta esperienza sia nel flag che nel tackle, e i giovani esordienti Tommaso Cavicchi e Richard Romeo che, pur avendo iniziato da poco il percorso nel flag, hanno già mostrato notevoli doti atletiche e di gioco. La nazionale under 15 invece sarà mista, con la possibilità quindi di schierare atleti di ambo i sessi e con i Duchi che saranno presenti con Milo Mertens, Giulia Bianchi e Pasqualini Matilde. Gli atleti sotto la guida dell’head coach Petrillo e del suo staff tecnico verranno valutati dal punto di vista atletico ma anche dal punto di vista tecnico in 3 sessioni di allenamento che occuperanno l’intera giornato fine settimana fino a questa mattina.