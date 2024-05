Flag Football. Una bella domenica per i giovani delle Aquile

Una bella domenica di flag football al Mike Wyatt Field, con le Aquile che hanno ospitato i Bowl dei campionati di flag under 17 e under 15. Oltre 150 tra atleti e allenatori nei 6 campi predisposti per l’evento, con l’organizzazione delle Aquile che ha saputo offrire a tutti i partecipanti cortesia ed ospitalità, rendendo la giornata un grande momento di divertimento ed amicizia oltre che di sport. Dal punto di vista tecnico la giornata per le formazioni estensi è stata in chiaroscuro, con l’under 15 allenata da coach Golfieri che ha esordito nel campionato di categoria pagando il prezzo dell’inesperienza, ma con i giocatori che si sono impegnati al massimo per onorare la maglia. E’ andata meglio la giornata per la formazione under 17, che dopo un inizio a rilento e la sconfitta ad opera dei Warriors Bologna, hanno poi ingranato la marcia giusta nella partita contro Trieste.