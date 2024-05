Flag football. Una vittoria e 2 ko per le Fenici

Un esordio soddisfacente per le Fenici, la formazione di flag femminile delle Aquile allenate da Andrea Golfieri, che alla loro prima giornata nel campionato nazionale di flag perdono i due incontri con le forti Panthers Parma e vincono largamente contro le Hogs Reggio Emilia. Nella prima partita le ferraresi giocano ad un buon livello di football e pur non potendo competere con l’esperienza delle avversarie muovono bene palla mancando solo nella fase finale dei drive offensivi: 36-6 il risultato finale e le Fenici arrivano al secondo incontro con le Hogs Reggio Emilia come avversarie, in una partita decisamente più abbordabile. La difesa fa la sua parte vanificando i tentativi offensivi delle reggiane, che devono cedere le armi alle Fenici con il punteggio finale di 48-19. Nell’ultimo incontro della giornata ancora contro le Panthers, la stanchezza si fa sentire e le ospiti prendono presto il largo malgrado l’impegno delle ragazze di casa imponendosi per 52-7.