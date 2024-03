Follonica, adesso provaci. Serve l’impresa a Murches

A caccia dell’impresa in Portogallo. Oggi alle 16 (alle 17 ora italiana) il Follonica tenterà di vincere sulla pista di Murches, piccola località nella zona di Lisbona a pochi chilometri da Cascais nella gara di ritorno dei quarti di Wse Cup. Difficilmente però i ragazzi di Sergio Silva avranno l’opportunità di godersi le bellezze dell’Oceano Atlantico: la squadra di casa, dopo il pareggio dell’andata (3-3 al Capannino) avrà l’opportunità di conquistare una storica Final Four. I biancazzurri, dopo il successo con il Breganze, recuperano per la competizione europea anche Francesco Banini, squalificato per un anno dopo la spinta all’arbitro. In Portogallo voleranno anche Maldini e Bonarelli, acciaccati ma pronti a dare il loro contributo alla causa. Il resto della formazione sarà confermato con Barozzi in porta (Maggi pronto a sostituirlo), in pista ci saranno Federico e Marco Pagnini, Francesco e Davide Banini, Fernando Montigel e Federico Buralli. "Sarà una partita molto difficile e complicata – ha detto il presidente Franco Ciullini – contro una squadra tosta e che ha dimostrato di essere al pari nostro. Vogliamo comunque la qualificazione". Sul ricorso riguardo la squalifica è chiaro: "Lo stiamo predisponendo – ha chiuso. Ci dispiace che l’arbitro abbia interpretato quella spinta come volontaria. Non è stato assolutamente così".