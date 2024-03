Follonica batte Trissino 5-1 e vola in finale di Coppa Italia

trissino

1

follonica

5

TRISSINO: Sgaria (Zampoli), Malagoli, Cocco G., Piccoli Gioele, Piccoli Giulio, Pinto, Garcia R., Mendez, Gavioli D. All.: Sousa.

FOLLONICA: Barozzi (Maggi), Buralli, Banini D., Pagnini F., Pagnini M., Bracali, Bonarelli, Maldini. All.: Silva.

Arbitri: Eccelsi di Novara e Silecchia di Bari.

Marcatori: Pagnini M. 5’43“del primo tempo. Pagnini M. 5’55“; Mendez 8’26“; Pagnini F. 10’38“; Banini 12’10“; Pagnini M. 21’20“del secondo tempo.

Note: pubblico 500 con folte rappresentanze delle due tifoserie. Espulso per 2’ Malagoli.

FORTE DEI MARMI – Il Follonica è la prima finalista di coppa Italia. La squadra di Sergio Silva ha battuto nettamente (5-1, primo tempo 1-0) e con pieno merito un Trissino apparso al di sotto delle attese. Veneti al completo con Neves in tribuna in quanto quarto straniero; maremmani privi dello squalificato Francesco Banini, che rientrerà il 1 maggio dopo che gli è stata ridotta la squalifica di un anno. Iniziano in attacco i detentori, ma Barozzi fa buona guardia. A 5‘ un forte tiro dal limite di Marco Pagnini porta in vantaggio il Follonica. Immediata la reazione del Trissino che culmina nel palo di Mendez al 9‘. Per tutta la prima frazione il Follonica si difende con ordine davanti a un Barozzi più volte decisivo, mentre dal canto suo il Trissino non riesce a imporre la propria superiorità.

La ripresa inizia con i veneti avanti, ma il Follonica si aggrappa a un Barozzi super e al 5‘ Marco Pagnini raddoppia su ripartenza. All‘8‘ Mendez accorcia e poco dopo si vede parare un rigore da Barozzi. A ruoli invertiti non sbaglia invece Federico Pagnini che trasforma il rigore del 3-1 al 10‘. Al 12‘ Davide Banini segna le rete forse decisiva. Al 12‘ e 18‘ non vengono sfruttati i tiri diretti dei reciproci dieci falli, mentre al 17‘ c‘era stato il palo di Marco Pagnini che poi finalizza un perfetto contropiede di Banini al 21‘. Al 24‘ Montigel, autore di una prova maiuscola, non trasforma il tiro diretto per l‘espulsione di Malagoli. Follonica che stasera gioca per la coppa, Trissino che abdica.