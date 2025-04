Follonica eliminato dalla Trophy Cup: Alcoy trionfa ai rigori

Brutto Follonica. In finale di Trophy Cup ci va l’Alcoy che recupera una partita incredibile (sotto di due gol a 1’50 dalla fine) e poi vince ai rigori (8-7). Oggi alle 12.30 gli spagnoli affronteranno i francesi del Coutras che hanno battuto, nell’altra semifinale, il Biasca.

Il primo tempo inizia malissimo per il Follonica. La squadra spagnola passa in vantaggio con Formatje che si incunea nella difesa e di rovescio fa secco Barozzi. Passano pochi minuti e Ceschin da fuori area piazza la pallina al sette. Sotto 0-2 il Follonica si rianima e, condotta per mano da Francesco Banini, in dieci minuti passa addirittura in vantaggio. E sempre con il giocatore più forte, il giovane attaccante nato e cresciuto nella cantera del Golfo che prima realizza un rigore (che si era anche procurato), poi da fuori area piazza la pallina dove Grau non può arrivare e alla fine, nonostante l’errore dal dischetto del rigore, riprende la pallina e con freddezza la piazza in rete.

Ma l’Alcoy non è stata a guardare: si è trovata di fronte però un Barozzi super che ha chiuso letteralmente la sua gabbia. Nel secondo tempo l’Alcy però pareggia dopo pochi minuti: Gonzalo Perez da lontano tira un missile che si insacca. Passano pochi secondi e Davide BaNini riporta avanti il Follonica (4-3) con un bel gol rasoterra. L’Alcy ci prova ma le forze vengono meno: il match lo allunga Montigel (5-3) grazie ad un’azione personale finalizzata con una bomba sotto la traversa.

Ceschin realizza su punizione di prima dopo ildecimo fallo degli spagnoli e 1" dalla fine ancora Ceschin impatta (5-5) con un batti e ribatti incredibile. Nei supplementari ancora Ceschin porta avanti gli spagnoli (5-6) ma Fede Pagnini su rigore a 10’’ dalla fine segna il gol del pari (6-6): ai rigori è più preciso l’Alcoy (due gol). Nel Follonica segna solo Thiel.