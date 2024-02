Follonica, esame da grandi. All’assalto del Forte

Al Capannino va in scena il grande hockey. Stasera alle 20.45 il Follonica aspetta la capolista Forte dei Marmi, la corazzata di Ale Bertolucci che si trova a 55 punti, 12 in più dei maremmani che si trovano al quarto posto. Sergio Silva, dopo il successo da grande squadra sulla pista di Valdagno, giocherà questa sfida con la mente sgombra e soprattutto con la squadra al completo. Tutti i ragazzi stanno entrando in forma nel momento clou della stagione e l’obiettivo è quello di fare lo sgambetto al Forte dei Marmi per consolidare la quarta posizione in graduatoria. La formazione sarà la stessa: Barozzi in porta (Mugnaini in panchina), i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Davide e Francesco Banini, Fernando Montigel, Federico Buralli, Mattia Maldini e Oscar Bonarelli. Dal canto suo il Forte dei Marmi, dopo il netto successo interno su un Lodi incompleto, sa di non potersi distrarre visto che il Trissino, secondo e staccato di 5 lunghezze, è sempre pronto ad approfittare di un passo falso dei rivali. I precedenti al Capannino, dove sicuramente l’ambiente sarà estremamente carico per il buon momento che sta attraversando la squadra di casa, hanno visto spesso i rossoblu soccombere. Nella passata stagione, ad esempio, i biancoazzurri fecero fruttare il ‘fattore-Capannino’ sia in regular season (4-1) sia nella prima sfida dei quarti play off (2-1).