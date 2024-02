Follonica in Europa. Il Murches è da temere

Torna il grande hockey europeo: stasera al Capannino il Consorzio Maremmano Cave Follonica affronterà i portoghesi del Murches (sirena d’inizio alle 21) sulla pista di casa. I ragazzi di Sergio Silva sono arrivati ai quarti di finale superando agevolmente il girone di qualificazione ed i tedeschi dell’Herringen negli ottavi, adesso però le cose si complicano perché affrontare una squadra portoghese è sempre pericoloso, perciò Pagnini e compagni dovranno impegnarsi al massino esprimendo una prestazione impeccabile. In attesa dell’evento clou della serata al Palarmeni si affronteranno oggi pomeriggio in un triangolare di rappresentative veterani di Follonica, Viareggio e Prato. Così il calendario delle partite: alle 15 Follonica-Viareggio, alle 16 Viareggio-Prato, alle 17 Prato-Follonica. La giornata di sabato sarà caratterizzata da altri eventi tra cui la presentazione della prima formazione femminile del Follonica Hockey e per sancire la continuità dal 1952 ad oggi, l’istituzione di un tributo ad una leggenda degli anni 70/80, il "The Legend". In pista la sfida sarà vibrante: la squadra portoghese è difficile da affrontare perchè vanta tra le sue fila giocatori di buon livello. Il Follonica però è in forma e lo sta dimostrando grazie alla verve dei suoi ragazzi.