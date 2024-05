Follonica in semifinale. Battuto un Cp sfortunato

Il Follonica approda alle semifinali scudetto battendo per 5-4 (dopo due tempi supplementari) un mai domo Cp Grosseto. Così gli uomini di Silva conquistano il pass per le semifinali contro il Trissino, al termine di un duello incredibile. La squadra di Achilli si arrende solo a 140’ dalla fine dei supplementari dopo aver colpito due pali clamorosi (Paghi e De Oro) e fallito un rigore a un minuto dalla fine con Thiel, perdendo anche Rodriguez (probabile strappo) nel secondo tempo. Il Follonica ha disputato una grande prestazione e ha avuto dalla sua la fortuna negli episodi decisivi. Dopo 3’04 Davide Banini riceve palla da Montigel, finta il tiro e poi si mette in proprio andando a battere Català. Al Grosseto bastano però cinque secondi per pareggiare i conti: tiro da lontano di Rodriguez e splendida deviazione volante di Pablo Saavedra. Al 6’ tornano avanti gli azzurri del Golfo: Francesco Banini serve a destra Montigel che al volo supera Català. Francesco Banini porta a tre il vantaggio su rigore ma il Grosseto accorcia con Franchi e impatta ancora con capitan Saavedra. Una devizione sfortunata di Paghi dà il 4-3 al Follonica, ma Thiel pareggia dopo un minuto. Si va ai supplentari. Alla fine la decide Bonarelli con un tocco fortunoso (tap in volante) di fronte a Català. su un rimpallo dopo il tiro della disperazione di Francesco Banini: è la rete che vale la semifinale con il Trissino.