Follonica, ora provaci. Al Capannino c’è il Monza

L’occasione per spiccare il volo è di quelle propizie. Stasera il Follonica (alle 20.45 al Capannino) aspetta la visita del Teamcar Service Monza, squadra che sulla carta non può e non deve far paura alla corazzata biancazzurra. Ma ogni partita nasconde delle insidie e quella coi Brianzoli ha un livello di pericolosità elevatissimo. I ragazzi di Silva non dovranno guardare la classifica: 9 punti per gli avversari, invischiati in una lotta per la salvezza che rischia di diventare pericolosa, 19 quelli dei ragazzi del Golfo che hanno la possibilità di scrollarsi di dosso il gruppone che comprende Grosseto, Lodi e Sarzana. Ma non sarà facile: basta pensare cosa Zucchetti e compagni sono riusciti a fare qualche settimana fa al Trissino, fermato sul 3-3 in casa, per poi crollare contro Bassano e Valdagno senza però mai demeritare fino in fondo. Ma il Follonica sa che questa è la prima di quattro occasioni troppo ghiotte per lasciarsele sfuggire: dopo Monza in casa, Pagnini e compagni si troveranno ad affrontare nell’ordine Breganze in trasferta, Vercelli i casa e Montebello lontano dal Capannino. Altre partite, prima della sosta e inframezzate dalla trasferta europea in Germania, che potrebbero regalare un filotto fantastico ai biancazzurri. Silva lo sa e predica calma. Ha recuperato al massimo della condizione Francesco Banini, match winner della sfida al Vecchio Mercato con il Sarzana e tutti stanno crescendo di condizione ma soprattutto di autostima.

Anche con il Monza dunque la rotazione non dovrebbe essere tanto diversa da quella delle ultime settimane: Barozzi a difesa della porta, Federico Pagnini e Fernando Montigel in difesa, Davide Banini e Marco Pagnini a giostrare in ogni angolo dell’attacco per pungere a piacimento. Pronti comunque Francesco Banini, Federico Buralli e Oscar Bonarelli, il giovane bomber che sta acquisendo consapevolezza e anche qualche gol che non fa mai male. Il Monza metterà in vetrina i suoi giovani, da Bielsa a Tamborindegui, attaccanti capaci di fare del male a qualsiasi difesa, orchestrati da Zucchetti, difensore roccioso con il vizio del gol e Galimberti, il capitano sempre pronto a stupire. Tutti guidati da quella vecchia volpe di Tommaso Colamria in panchina, che le partite le "legge" bene. Occhio dunque ai cali di tensione. Il Follonica non può permetterselo perché la classifica, se arriveranno i tre punti, diventerebbe interessante davvero.