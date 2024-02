Follonica, pareggio amaro. Alla fine finisce tre a tre

Pareggio amaro per il Follonica contro un Murches ostico (3-3 il risultato finale) che lascia la gara di ritorno davvero tutta aperta in Portogallo per il passaggio alla final four di Wse Cup. Dopo un primo tempo combattuto la squadra di casa si è sciolta nella ripresa per poi non riuscire a reggere il triplo vantaggio. Davide Banini fa secco il portiere di casa con un bel tiro da fuori e segna l’uno a zero. Lo stesso Davide Banini (nella foto) realizza il 2-0 subito dopo grazie ad un’entrata dalla destra e un’altra bordata da fuori che porta a due il vantaggio. La gara sembra in discesa anche perché Francesco Banini, con un tiro da fuori, segna la terza rete che sembra essere rassicurante. Sembra finita ma il Murches nel giro di tre minuti pareggiano: prima Martins che da fuori fa secco Barozzi. Poi Moreira in contropiede dopo un giro di orologio riesce a bucare in diagonale il portierone viareggino. Passano altri trenta secondi e Martis in acrobazia fa fuori due avversari in un metro e da vicino deposita la pallina alle spalle di Barozzi. Il Follonica si riversa in avanti ma trova un Vieira in formato saracinesca e la partita finisce in pareggio. Follonica: Barozzi (Mugnaini); F. Pagnini (1), M. Pagnini, F. Banini (1), D. Banini (2), Montigel, Buralli, Maldini, Bonarelli. All. Achilli.