Follonica, provaci ancora. Gara decisiva a Trissino

Il Follonica cerca di tenere in vita la sua stagione. Oggi alle 18, sotto 2-0 nella serie, la squadra di Sergio Silva si presenta al PalaDante per strappare un successo al Trissino, tornare a giocare al Capannino e magari tentare di andare alla "bella". Una sfida però complicata per Pagnini e compagni: nell’ultima gara il Follonica è stato infatti spazzato via dalla corazzata veneta anche per un crollo inaspettato nei primi minuti della seconda frazione. Che sono il sintomo di una condizione fisica ormai precaria, dovuta ai tanti impegni che la squadra biancazzurra ha dovuto sostenere in questa lunga e faticosa annata. I biancazzurri però sono un team che difficilmente alza bandiera bianca senza provarci. Banini e company quindi, come ha sottolineato capitan Pagnini alla fine della seconda partita, ci proveranno fino all’ultimo. Magari avendo un approccio diverso fin dalle prime battute per cercare quei gol del vantaggio che possono dare la svolta anche alla serie. Il tecnico Silva schiererà la squadra al completo con Barozzi a difesa della gabbia (Mugnaini in panchina), i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Davide e Francesco Banini, Fernando Montigel, Federico Buralli, Oscar Bonarelli e Mattia Maldini.