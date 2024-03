Foorball americano. La fusione Hogs-Vipers funziona: al debutto è vittoria contro Ravenna

Buona la prima per la formazione composta da Hogs e Vipers nel campionato "All Italian". I reggiano-modenesi, che da questa stagione hanno unito le forze, superano 30-8 i Chiefs Ravenna trascinati dall’ottima prestazione del reparto difensivo, cu va il merito di aver segnato 2 dei 4 touch down dell’incontro: gara subito in discesa per i padroni di casa, con Riccardo Gambuzzi che intercetta il quarterback avversario e si invola verso la segnatura; poco dopo altra magia della difesa locale e i Chiefs devono nuovamente abdicare, prima della terza segnatura su corsa di Giovanni La Rocca per il provvisorio 20-0. Gli ospiti accorciano le distanze, ma nell’ultima frazione di gioco Emanuele Daino lancia per le mani di Luca Minopoli e la trasformazione di Marius Chiriac chiude definitivamente i conti. "Non sono contento di come abbiamo giocato, ho visto troppi errori in attacco ed in difesa. La prossima sfida contro le Aquile Ferrara sarà un’occasione importante per dimostrare di che pasta siamo fatti" spiega l’head coach Mario Solmi.

Il campo. Risultato a parte, la neonata squadra sarà già costretta ad emigrare: a Modena, sede designata per le gare interne, non esiste un campo con tribuna coperta in grado di ospitare un evento del genere e nelle prossime sfide si tornerà al "Torelli" di Scandiano, che negli anni scorsi era stato la sede dei match di campionato degli Hogs.