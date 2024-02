Football americano Al raduno della nazionale Under 19. White Tigers, si tinge d’azzurro il futuro di 5 atleti

Bella soddisfazione per la società White Tigers Massa che nello scorso weekend ha visto partecipare cinque suoi atleti alla due giorni di stage indetta a Cecina dalla nazionale tackle Under 19. I ragazzi sono stati i linebacker Giuseppe De Angeli e Filippo Ballerini, gli offensive linemen Matteo Falchi e Giorgio Benedetti, il wide receiver Tommaso Grisoli. La convocazione in nazionale va a premiare il lavoro svolto su questi atleti da tutto lo staff tecnico del sodalizio apuano che è composto da un pool di allenatori formato, oltre che dal coach/presidente Luca D’Antimi, da Cristina Costin, Luca Ballerini e Sofia D’Antimi. L’Asd White Tigers si conferma così un punto di riferimento in provincia e in regione per la promozione del football americano a livello giovanile non solo nella specialità Tackle ma anche in quella Flag, per i più giovani, che non prevede contatto fisico. Le "Tigri bianche" svolgono la propria attività sul campo sportivo comunale di Marina di Massa.