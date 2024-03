Football americano. Aquile ancora in casa. Domani alle 14 coi Vipers Modena

Nuovo impegno casalingo per le Aquile, che domani affronteranno in casa i Vipers Modena in una partita che si preannuncia assai interessante per il valore delle squadre in campo. L’appuntamento è al Mike Wyatt Field alle 14 con la quasi tranquillità di una giornata senza la pioggia torrenziale ed il fango che lo scorso weekend ha reso complicate diverse partite nei vari campionati nazionali. In questa terza giornata del campionato di IFL 2 il confronto tra Aquile e Vipers si presenta tra i più gettonati da vedere: la formazione di coach Pippin, dopo la netta vittoria per 57-13 sui Grizzlies Roma, in cui ha brillato il rushing game estense con 5 td su corsa ed altri due in cui i passaggi corti di Scaglia e Ladisa hanno dato vita ad altre splendide corse di Romagnoli e Nadj, vorrà dare maggior spazio anche al gioco aereo che la pioggia torrenziale aveva condizionato e sfruttare la batteria di ricevitori in cui spiccano Bindini e Medini. I Vipers, che si sono imposti con tranquillità sui Chiefs Ravenna per 30-8, hanno il loro punto forte nella difesa, che si è mostrata precisa nello spegnere le velleità offensive di Ravenna e nello sfruttare i turnover con un intercetto ed un fumble riportati in end zone. La difesa estense allenata da coach Gordon ha concesso solo 12 yards ai romani, ma contro i Vipers il compito potrebbe rivelarsi più arduo.