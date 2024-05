Football Americano. Aquile in scioltezza a Ravenna. Il derby finisce con un ’cappotto’

Vincono le Aquile 25-0 nella trasferta di sabato sera a Ravenna, con gli estensi che senza troppo impegno portano a casa un rotondo successo al termine di una partita fisica in cui comunque i Chiefs Ravenna hanno mostrato di essere squadra migliore rispetto all’inizio di stagione. Partita controllata sempre molto bene dalla difesa estense, allenata da coach Gordon che già dal primo drive ferma l’offense di casa costringendo i Chiefs al punt mentre invece l’attacco ferrarese va a segno subito dopo con una bel passaggio di un sempre più convincente Ladisa a sostituire Scaglia che imbecca Bindini per il 6-0 parziale. Fallisce la trasformazione da 1 punto e i Chiefs si rifanno sotto ma è ancora la difesa estense a dettare legge con la safety Cerullo che intercetta il passaggio di Negretto e ridà palla a Ladisa e compagni con il quarterback estense che serve una altro td pass stavolta per Gardinale per il 12-0 parziale a cui purtroppo non segue nuovamente la trasformazione da 1 punto. Sul finire del 2° quarto c’è un’altra occasione per l’attacco estense di andare a segno ma le Aquile non riescono a concretizzare e le squadre vanno all’intervallo con i ferraresi che comunque controllano agevolmente l’incontro. Il runningback Franco riporta sotto gli estensi ed è Sicignano a chiudere in bellezza con una corsa centrale in tocuhdown per il 24-0 a cui finalmente si aggiunge il punto addizionale.