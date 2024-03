Football Americano. Aquile iniziano al meglio la stagione. Travolta Roma al debutto in casa

Esordio vincente (58-13) per le Aquile nel campionato di IFL2, con gli estensi che alla prima uscita dell’era Pippin ottengono una vittoria netta sui Grizzlies Roma in una partita dove la pioggia e il terreno fangoso hanno condizionato non poco i giochi di entrambe le squadre. L avvio di partita contraddistinto da vento ed una leggera pioggia vede le Aquile partire subito in attacco e macinare terreno soprattutto con le corse fino a trovare la via del touchdown con Sicignano, mattatore della giornata con 4 touchdown su corsa segnati. Non va a segno il punto addizionale, ma una disattenzione dello special team dei Grizzlies sul successivo kickoff estense regala subito palla ancora a Scaglia e compagni che sembrano avviarsi di nuovo verso l’end zone avversaria prima che l’ovale a causa di fango e pioggia sfugga dalle mani del runningback estense Romagnoli con i Grizzlies che approfittano e tornano in attacco. La difesa di coach Gordon però reagisce bene contenendo l’attacco romano e la palla torna in possesso delle Aquile che vanno a segno nuovamente con Sicignano per il 12-0. Nel 2° quarto i ragazzi di coach Pippin calano il poker propiziato dall’intervento del difensore Cerullo che recupera un fumble dei Grizzlies; inizia quidi un monologo estense con Romagnoli che realizza, una meta su corsa a cui segue la segnatura di Sicignano e poi ancora un touchdown di Romagnoli per chiudere poi il primo tempo in bellezza con Bottoni che recupera palla per le Aquile ancora una volta sul kickoff mal controllato dai Grizzlies e la restituisce alla propria offense, che ringrazia, e Scaglia che serve Bindini per il primo td pass della giornata che porta le squadre al riposo sul 45-7 per gli estensi. Nella ripresa il tempo scorre velocemente visto il divario di punti, ma le Aquile si fanno cogliere troppo rilassate e ne approfittano i romani per andare a segno con Di Giorgio su corsa senza però riuscire a piazzare il punto addizionale. E’ comunque solo una scintilla, con le Aquile che rispondono prontamente con un altro touchdown di Bindini seguito dal punto addizionale di Romagnoli per il 52-13 che segna la fine del 3° quarto. Nell’ultima frazione largo alle riserve per gli estensi, che trovano ancora un’altra segnatura. Domenica prossima alle 14 nuovo match casalingo contro Modena.