Football Americano. Aquile senza ostacoli in casa. Secondo successo contro Modena

Mettono in archivio un altro successo le Aquile di coach Pippin, che domenica hanno avuto ragione dei Vipers Modena 27-12, al termine di una partita combattuta che ha impegnato non poco la formazione estense. Un avvio di studio nel primo quarto con entrambe le formazioni che non concretizzano nel primo drive e sono costrette al punt dalle opposte difese. Poi gli estensi ingranano la marcia e Scaglia serve un preciso passaggio a Medini, che dopo essersi liberato del difensore si invola in end zone per i primi 6 punti della giornata, a cui Romagnoli aggiunge il calcio addizionale per il 7-0 parziale. Ancora a secco i Vipers con la difesa che concede poco mentre l’attacco estense ritrova poco dopo la via del touchdown con Bindini che in traccia si lasci alle spalle il difensore modenese e si invola in end zone per il 19-0 a cui Romagnoli aggiunge il calcio per il 20-0. Chiuso il primo tempo sul 20-6, nella ripresa partono in attacco i Vipers ma l’intercetto di Cerullo mette fine alle speranze di accorciare le distanze ed anzi le Aquile allungano il passo nel drive successivo, con Gardinale sempre ben servito da Scaglia e Romagnoli aggiunge il calcio per il 27-6 parziale. Ora gli estensi si trovano al comando del girone a pari merito con i Trappers Cecina che nell’anticipo di sabato sera avevano battuto i Chiefs Ravenna e con i toscani che si stanno riconfermando la squadra ostica della scorsa stagione.