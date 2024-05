Football americano. Carpanelli Warriors a Varese: sfida delicata con la capolista

L’impegno peggiore. Già, perché i Carpanelli Warriors tornano in campo oggi, alle 14,30, a Varese contro gli Skorpions che, a sorpresa, ma con altrettanto merito, guidano la classifica del campionato di football americano a punteggio pieno. Il classico testacoda, con due squadre agli antipodi: se i lombardi hanno ottenuto sei vittorie in altrettante uscite, i ragazzi di coach Samuele Rigato hanno mandato in archivio solo sconfitte.

I Carpanelli Warriors, nel frattempo stanno disputando anche i campionati italiani di Flag Football con tutte e tre le categorie giovanili, e allo stesso tempo continuano nell’azione di reclutamento verso i ragazzi desiderosi di iniziare questa nuova disciplina sportiva.

Le altre gare: Guelfi Firenze-Dolphins Ancona; Panthers Parma-Lazio Marines.

La classifica: Skorpions Varese 1000 (6-0); Guelfi Firenze e Dolphins Ancona 833 (5-1); Panthers Parma 500 (3-3); Frogs Legnano e Lazio Marines 428 (3-4); Rhinos Milano e Giaguari Torino 285 (2-5); Warriors Bologna 0 (0-6).