Football Americano. Domenica amara per le Aquile contro Cecina

Concludono il girone di andata del campionato di IFL2 con un’amara sconfitta le Aquile di coach Pippin, che, in una domenica piuttosto calda, devono cedere le armi ai Trappers Cecina (21-28), giunti a Ferrara con tanta grinta e carattere da mettere in campo. L’avvio di partita vede le Aquile al primo drive offensivo, ma dopo qualche buon guadagno è il fumble di Romagnoli a fermare Scaglia e compagni, con i Trappers comunque costretti al punt dalla difesa estense. Che non sia giornata per le Aquile comunque lo si capisce soprattutto in attacco, dove il passing game fa fatica ad emergere complice anche l’attenta difesa dei Trappers ed i troppi errori commessi sui giochi di corsa.

Pausa lunga con i Trappers in vantaggio, è la prima volta quest’anno che le Aquile si trovano in difficoltà e Pippin cerca di scrollare i suoi. Al rientro la difesa estense inchioda ancora Cecina costringendo gli ospiti al punt, con Cerullo che riporta l’ovale sulla metà campo; una bella combinazione di passaggi e corse per Mileti e Romagnoli porta di nuovo Scaglia e compagni nella red zone ospite ma anche i Trappers fanno buona guardia e sfuma un’altra opportunità per i padroni di casa. La difesa estense ferma nuovamente gli ospiti e l’attacco di casa muove bene la palla terra con Romagnoli e Scaglia finalmente riesce a servire Capitozzo con un bel passaggio concluso dal ricevitore in end zone e con Romagnoli che aggiunge il calcio addizionale le Aquile si portano sul 7 pari. Si entra nell’ultimo quarto e la partita si infiamma, con i Trappers che respinti dalla difesa estense per tre tentativi trovano la quadra sul 4° down riaprendo il drive ed andando a segno ancora con Garbarino per il 14-7 parziale dopo la trasformazione. E’ l’ex runninback toscano Cappellini a violare l’end zone con una splendida corsa per il 14 pari dopo il calcio addizionale di Romagnoli. I Trappers però non ci stanno ed ancora una volta con corse e passaggi ben orchestrati guadagnano terreno fino a segnare nuovamente su corsa con Setti, allungando e tenendo il vantaggio.