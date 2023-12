Football americano. Duchi in campo a Roma per la semifinale playoff

Iniziano i playoff per gli SGI Duchi, che nel campionato di Coppa Italia scenderanno in campo oggi a Roma per disputare una delle delle due semifinali da cui usciranno le due squadre che si giocheranno il titolo italiano il 6 gennaio prossimo. Sarà un remake della semifinale dello scorso anno, quando estensi e laziali si scontrarono sempre in semifinale in una partita che vide poi il successo favorire i Ducks che batterono gli SGI Duchi per 36-6. L’appuntamento è per domenica alle 15 al Centro Sportivo Fuso di Ciampino, mentre l’altra semifinale si disputerà sempre oggi a Torino tra Giaguari e Guelfi Firenze.