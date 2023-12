Football Americano. Duchi ko in Coppa. La semifinale è amara

Dura poco il sogno della finale del campionato di Coppa Italia per gli SGI Duchi, che domenica contro i Ducks Lazio hanno dovuto cedere le armi ai padroni di casa che hanno vinto con un perentorio 52-13. La formazione romana è stata superiore nel gioco rispetto ai Duchi, che pure avevano iniziato nel migliore dei modi l’incontro, andando in vantaggio nel primo quarto su corsa con il runningback Bonci e guidando l’incontro per 7-0 nei primi minuti di gara. Non è tardata però la reazione dei padroni di casa, che nel drive successivo sono andati a segno anch’essi su corsa con Costa che si occupa anche della trasformazione alla mano per l’8-7 parziale. Nella seconda frazione i Ducks prendono la misura agli estensi e l’attacco di coach Orlandi non riesce a muovere palla, con il laziale Ghelfi che va segno subito per il 14-7 non trasformato. Poco dopo l’affondo dei padroni di casa con Scarselletta, che riceve il pass profondo di Bortolotto portando la propria squadra sul 20-7, a cui si aggiunge la trasformazione di Ghelfi da 2. L’attacco estense viene di nuovo fermato dall’intercetto della difesa laziale e i Ducks ringraziano andando a segno con Ghelfi, mentre a ridosso dell’intervallo arriva un’altra segnatura per i padroni di casa con Scarselletta. 28 punti in un quarto creano un vuoto incolmabile e nella ripresa, malgrado i tentativi di recuperare, gli SGI Duchi vengono ben controllati dalla difesa avversaria, mentre l’attacco laziale si concede un’altra meta con Costa su corsa .

Nell’ultima frazione arriva il touchdown estense di Brunetti a giochi ormai fatti, su passaggio, con i Ducks che replicano nel finale con l’ultima segnatura di giornata. Rimane comunque la soddisfazione per il traguardo raggiunto in un campionato che per gli SGI Duchi non è stato affatto facile, contrassegnato da tanti infortuni e difficoltà che hanno sicuramente minato il rendimento della squadra di coach Brunetti. Dall’altra parte è stato invece ammirevole l’impegno dei giocatori in campo che hanno sempre cercato di dare il massimo in questa stagione. L’altra finalista del campionato saranno i Giaguari Torino.