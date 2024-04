Football americano. European League, l’esordio dei Guelfi

Il grande giorno è arrivato. Oggi alle 14 i Guelfi Firenze si presenteranno per la seconda volta nella loro storia sul prestigioso palcoscenico della Central European Football League, ovvero la Champions League del Football Americano. Per la gara valida per gli ottavi della manifestazione, al Guelfi Sport Center sono attesi i serbi del Vukovi Beograd, sei volte campioni della Cefl e dieci volte vincitori del Serbian Bowl. I Guelfi cercheranno di far meglio della scorsa campagna europea, quando, al debutto assoluto, furono eliminati nei quarti di finale dai francesi del Thonon Black Panthers. Reduci da quattro vittorie su cinque gare di campionato, i gigliati in questa stagione hanno dimostrato di essere ripartiti con il piede giusto e dopo aver perso il match inaugurale nel fangoso esordio di Varese, hanno messo in fila una serie di successi che cercheranno di prolungare con la prima affermazione europea della loro storia. Il match sarà visibile in diretta sul canale youtube Fidaf tv.