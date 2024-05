Football Americano. Fenici a Reggio Emilia per l’ultima di regular season. Debutto casalingo invece per i senior di Golfieri

C’è anche il flag ad essere protagonista del weekend, con l’ultimo bowl di stagione regolare per la squadra femminile delle Fenici, che giocherà oggi a Reggio Emilia sotto la guida di Medini come head coach, mentre prenderà il via sempre oggi il campionato di flag senior a Ferrara con il primo bowl di stagione L’appuntamento per la femminile è al centro sportivo di via Mogadiscio a Reggio Emilia dove le Fenici giocheranno a partire dalle 11 del mattino una partita contro le Hogs Reggio Emilia e due contro le Dolphins Ancona, per chiudere la stagione e cercare il miglior piazzamento nel girone attualmente guidato saldamente dalle Panthers Parma a pieni punti. Con una vittoria e due sconfitte le estensi occupano il secondo posto del girone davanti ad Hogs e Dolphins, e questa ultima giornata di partite potrebbe permettere alla squadra di rinsaldare la posizione in classifica giocando con avversarie del proprio livello. La squadra ferrarese si presenterà in campo al completo con il quarterback Rainieri, Martinelli centro, Berra, Bolognesi e Celli come ricevitori. In difesa partiranno Vittori, Celli, Berra, Scamardella e Riccardi come e blitzer. Espino, Dalmastri e Vallieri a disposizione.

La formazione senior maschile invece esordirà tra le mura amiche del Mike Wyatt Field sempre oggi in un campionato che raggruppa le 33 squadre iscritte senza suddivisione tra 1° e 2° divisione come nelle stagioni precedenti. Le Aquile Ferrara allenate da coach Andrea Golfieri sono inserite nel girone Centro con Leoni Basiliano, Titans Romagna, Lions Bergamo e Wildcats Cremona.